Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zahlreiche Autokennzeichen in Heessen gestohlen

Hamm-Heessen (ots)

In der Zeit von Samstag, 13. März, bis Sonntag, 14.März, entwendeten unbekannte Täter mehrere Fahrzeugkennzeichen im Bereich Hoher Weg und Kleiner Sommerkamp. Die Tatzeit dürfte zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr liegen. Die Diebe hatten es offenbar auf die TÜV-Plaketten und die Zulassungssiegel abgesehen. Die Kennzeichen wurden ohne die genannten Siegel in Tatortnähe aufgefunden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(rs)

