POL-UL: (UL) Ulm - Motorradfahrer prallt gegen Auto

Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag bei einem Unfall in Ulm ein 69-Jähriger.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Senior kurz nach 12 Uhr aus Richtung Donautal den Kurt-Schumacher-Ring. An der Einmündung Harthauser Straße übersah er mit seiner Honda einen Mercedes. Dessen Fahrer wartete an der Ampel. Der Motorradfahrer stürzte nach dem Aufprall auf die Fahrbahn. Der Rettungsdienst brachte ihn mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der Autofahrer blieb unverletzt. Nach Schätzungen der Verkehrspolizei beträgt der Sachschaden an den Fahrzeugen rund 10.000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

