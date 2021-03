Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einsturz gefährdedes Haus

Am Nachmittag des 14.03.21 gegen 16:00h wurde hiesiger Dienststelle ein leerstehendes Haus im Ortsteil Neustadt-Diedesfeld in der Remigiusstraße gemeldet, das nach Ansicht des Mitteilers nach den Unwettern der letzten Tage neue starke Risse aufwies. Putz würde bereits auf die Straße fallen. Die Streife bestätigte die Einschätzungen. Die FFW und das Technische Hilfswerk wurde alarmiert. Unter einer technischen Einsatzleitung wurden ca 30 Verstärkungskräfte herangeführt. Am und im Anwesen wurden mehrere frische Fugen festgestellt, die umfangreiche Abstützmaßnahmen erforderlich machten. Dadurch bedingt ist eine ungehinderte Durchfahrt nicht mehr möglich. Absperrungen sind eingerichtet.

