Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 13.03.2021 gegen 21:55 Uhr wurde der Polizei durch einen Anwohner der Hans-Koller-Straße mitgeteilt, dass es soeben zu einem Verkehrsunfall kam, woraufhin sich der zunächst unbekannte Unfallverursache unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Fahrer streifte im Vorbeifahren zwei parkende Pkws und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von circa 2500Euro. Kurze Zeit später kam es auf der B271, Höhe der Abfahrt Meckenheim, ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Hierbei konnten am Pkw des Unfallverursacher Schäden festgestellt werden, welche durch den Verkehrsunfall in der Hans-Koller-Straße entstanden sein könnten. Bei dem 24-jährigen Fahrer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,11 Promille. Bei dem unfallverursachenden Pkw handelt es sich um einen dunklen Audi A4 mit polnischen Kennzeichen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

