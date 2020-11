Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handy entrissen und auf einem Container liegen gelassen

Bergisch GladbachBergisch Gladbach (ots)

Einer jungen Frau wurde das Handy aus der Hand gerissen. Der Täter flüchtete, ließ das Handy aber auf einem Container liegen.

Eine 18-jährige Bergisch Gladbacherin ging nach einem Einkauf gestern (24.11.) gegen 17:00 Uhr auf dem Kradepohlsmühlenweg in Richtung Mülheimer Straße. Ihr Fahrrad schob sie neben sich her und ihr Handy hielt sie in der anderen Hand. Ein unbekannter Mann kam ihr auf einem Fahrrad entgegen. Auf gleicher Höhe angekommen, schubste er das Rad der jungen Frau gegen sie und riss ihr dann das Handy aus der Hand. Mit dem Handy flüchtete der Fremde auf seinem schwarzen Mountainbike über den Fußweg zwischen dem Kradepohlsmühlenweg und dem Schlodderdicher Weg. Zu Hause erzählte die Geschädigte ihrem Vater, was geschehen war. Der ortete das Handy mit einer App im Schlodderdicher Weg. Dort angekommen sah er eine Person hinter einem Container, die sofort flüchtete. Auf dem Container lag das Handy.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 170 bis 180 cm groß und schlank. Er war etwa 30 bis 35 Jahre alt und hatte eine Glatze. Sein gesamtes Erscheinungsbild wirkte europäisch. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke. Er trug einen schwarzen Rucksack bei sich und fuhr auf einem schwarzen Mountainbike. Der Täter machte auf die Geschädigte einen verwirrten Eindruck.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachliche Angaben zu dem Täter oder der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

