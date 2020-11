Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Farbschmierereien in der Innenstadt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

LeichlingenLeichlingen (ots)

Gestern Morgen (24.11.) ist die Polizei in die Leichlinger Innenstadt gerufen worden, da Unbekannte an mehreren Stellen ihre Farbschmierereien hinterlassen haben. An den Pfeilern der Marly-Le-Roi Brücke in der Brückenstraße befanden sich mit blauer Farbe aufgesprühte Buchstaben, die zusammen die Wörter "Masken" und "Kultur" ergaben. An einem Geschäft in unmittelbarer Nähe in der Brückenstraße standen an der Gebäudefassade in gleicher Farbe die Worte "Kein 2. Ermächtigungsgesetz". Hinzu kamen dann noch Farbschmierereien an einer Schule in der Straße Am Hammer. Dort wurde unter anderem die Fassade der Sporthalle mit drei großen roten Buchstaben "AGO" besprüht. Eine Steinmauer hinter der Schule wurde ebenfalls in roter Farbe mit diesem Schriftzug beschmiert. An zwei städtischen Hinweisschildern fanden die Polizisten ähnliche Farbschmierereien in roter und weißer Farbe.

Der entstandene Schaden durch die erforderliche Entfernung der Farbe dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen. Die Polizei RheinBerg sucht nun nach den Tätern dieser Sachbeschädigungen und hat entsprechende Strafanzeigen aufgenommen.

Wer Hinweise zu diesen Taten geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei RheinBerg. (ct)

Anlage: -3- Fotos

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle, PHK Tholl

Telefon: 02202 205 117

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell