Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.03.2021 wurde ein 24-jähriger Neustädter gegen 10:45 Uhr in der Landauer Straße in Neustadt a.d. Weinstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Zunächst gab der Fahrer falsche Personalien an, außerdem machte er falsche Angaben über die Drosselung seines Gefährts. Nach einer intensiven Prüfung der Angaben gab der Rollerfahrer letztlich seine echten Personalien preis, auch die fehlende Drosselung des Zweirades wurde eingeräumt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Angabe falscher Personalien.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell