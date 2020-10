POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

Wiesbaden

1. Bürogebäude von Einbrechern heimgesucht, Mainz-Amöneburg, Wiesbadener Landstraße, 13.10.2020, 16.10 Uhr bis 14.10.2010, 04.45 Uhr,

(pl)Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde ein Bürogebäude in der Wiesbadener Landstraße von Einbrechern heimgesucht. Die Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein, durchsuchten die Büroräume nach Wertgegenständen und ergriffen schließlich mit etwa fünf Euro Bargeld die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

2. Mehrere Rohre aus im Bau befindlichen Wohnkomplex gestohlen, Wiesbaden-Dotzheim, Langendellschlag, 09.10.2020, 19.00 Uhr bis 12.10.2020, 08.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Montagmorgen aus einem im Bau befindlichen Wohnkomplex in der Straße "Langendellschlag" mehrere Bündel Rohre entwendet. Die Diebe verschafften sich Zugang zum Gebäude und ließen anschließend aus dem Keller die dort gelagerten Kupfer-, Edelstahl- und Kunststoffrohre im Gesamtwert von rund 1.000 Euro mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Jugendraum, Wiesbaden-Bierstadt, Nauroder Straße, 12.10.2020, 19.00 Uhr bis 13.10.2020, 06.30 Uhr,

(pl)Auf dem Gelände des Bierstadter Sportplatzes in der Nauroder Straße sind unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in den dortigen Jugendraum eingebrochen. Die Täter hebelten die Eingangstür des Jugendraums auf, durchwühlten die Schränke und ergriffen dann jedoch offensichtlich die Flucht, ohne etwas entwendet zu haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 in Verbindung zu setzen.

4. Autoaufbrecher erbeuten Autoradio und Rucksack, Wiesbaden-Dotzheim, Im Wiesengrund, 10.10.2020, 18.00 Uhr bis 13.10.2020, 13.40 Uhr,

(pl)Autoaufbrecher haben zwischen Samstagabend und Dienstagnachmittag in der Straße "Am Wiesengrund" in Dotzheim zugeschlagen und aus einem geparkten VW Golf das Autoradio sowie einen zurückgelassenen Rucksack gestohlen. Die Täter öffneten gewaltsam die Fahrertür des roten Autos, rissen das Autoradio aus der Mittelkonsole und schnappten sich darüber hinaus auch noch den im Fahrzeug liegenden schwarzen Rucksack mit den darin befindlichen Wertgegenständen. Der durch die Autoaufbrecher verursachte Gesamtschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 5. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 in Verbindung zu setzen.

5. Geparkter BMW mutwillig beschädigt, Wiesbaden, Anne-Frank-Straße, 12.10.2020, 18.00 Uhr bis 13.10.2020, 09.30 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag in der Anne-Frank-Straße einen geparkten 3er BMW mutwillig beschädigt. Die Täter schlugen die Front- sowie die Heckscheibe des betroffenen Pkw mit einem Stein ein und verursachten hierdurch einen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 in Verbindung zu setzen.

6. Motorrollerfahrer gestürzt - Beteiligtes Auto fährt weiter, Wiesbaden, Webergasse, 13.10.2020, 13.20 Uhr,

(pl)Am frühen Dienstagnachmittag hat sich ein 62-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Sturz in der Webergasse leicht verletzt. Der 62-Jährige fuhr gegen 13.20 Uhr mit seiner Vespa vom Kranzplatz kommend die Webergasse in Richtung Burgstraße entlang, als vor ihm ein schwarzer Kleinwagen am Fahrbahnrand anhielt. Der Rollerfahrer habe zunächst hinter dem stehengebliebenen Fahrzeug gewartet und sei dann aber schließlich links an dem Pkw vorbeigefahren. Währenddessen soll der Kleinwagen sich jedoch ebenfalls wieder in Bewegung gesetzt haben, woraufhin der 62-Jährige stark abbremste und zu Fall kam. Der Fahrer oder aber die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens sei nach dem Unfall noch kurz stehengeblieben, dann aber einfach weitergefahren, ohne sich um den leicht verletzten Rollerfahrer zu kümmern. Mögliche Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Vortrag zum Thema "Wie schütze ich mich vor Betrügern?", Wiesbaden, VHS Wiesbaden, Villa Schnitzler, Biebricher Allee 42, 22.10.2020, 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr,

Am Donnerstag, den 22.10.2020 findet von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr in der Volkshochschule Wiesbaden, Villa Schnitzler, Biebricher Allee 42, in Wiesbaden ein Vortrag zum Thema "Wie schütze ich mich vor Betrügern? Falsche Polizeibeamte, Enkeltrick, Betrug im Internet und mehr" statt. Referent ist der Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren, Kriminalhauptkommissar a.D. Harald Richter. Eine Anmeldung ist über die Volkshochschule erforderlich. Tel.: 0611/9889-0, E-Mail: anmeldung@vhs-wiesbaden.de, Kursnummer: V17250V."

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Achtung Taschendiebe in Lebensmittelmärkten, Eltville, Rheingau-Taunus-Kreis,

(ho)In den vergangenen Wochen kam es im Bereich des Rheingau-Taunus-Kreises vermehrt zu Taschendiebstählen in Einkaufsmärkten. Bei der Ermittlungsgruppe der Eltviller Polizei sind bisher 14 Diebstähle zur Anzeige gebracht worden. In einigen Fällen wurden die dabei entwendeten EC-Karten eingesetzt, um nach den Taten Bargeld von den Konten der Geschädigten an Geldautomaten abzuheben.

So geschah es auch am vergangenen Freitag (09.10.2020), wo gegen Mittag in einem Eltviller Discounter zwei Frauen im Alter von 57 und 62 Jahren die Geldbörsen gestohlen wurden. Bei der 57-Jährige erfolgte Diebstahl aus der am Körper getragenen Handtasche. Im Falle der 62-Jährigen griffen die Täter in die Handtasche der Frau, die in ihrem Einkaufswagen abgestellt war und hoben mit der erbeuteten EC-Karte insgesamt 2.000 Euro Bargeld an Geldautomaten ab. Da die Ermittlungen in den vorliegenden Fällen noch andauern, bitten die Ermittler der Eltviller Polizei Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

Darüber hinaus bittet die Polizei im Rheingau um besondere Vorsicht vor Taschendieben, insbesondere beim Einkaufen in Discountmärkten. Geldbörsen, Bargeld sowie Kredit- und EC-Karten gehören nicht in Taschen, die im Einkaufswagen abgestellt werden, sondern sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung getragen werden. Handtaschen tragen Sie am besten verschlossen auf der Körpervorderseite oder unter den Arm geklemmt. Weisen Sie auch andere Personen auf Gefahren durch Taschendiebe hin und scheuen Sie sich nicht davor, bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei zu verständigen.

