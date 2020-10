Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. Situation im Stadtwald eskaliert, Wiesbaden, Rundfahrweg Stadtwald, 10.10.2010, 13.55 Uhr,

(pl)Am frühen Samstagnachmittag ist im Wiesbadener Stadtwald ein Streit zwischen einer 66-jährigen Frau und einem bislang noch unbekannten Mann eskaliert und führte schließlich noch zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines zur Hilfe eilenden 24-jährigen Mannes. Die 66-Jährige war im Wiesbadener Stadtwald rund um den Rabengrund spazieren, als sie dort gegen 13.55 Uhr auf den Unbekannten traf und mit diesem unter anderem wegen des Fertigen von Fotos in einen Streit geriet. Dieser Streit sei schließlich dahingehend ausgeufert, dass der Mann die Frau zu Boden gebracht und ins Gesicht geschlagen haben soll. Anschließend habe der Angreifer der 66-Jährigen die mitgeführte Kamera entrissen und sei mit seinem Fahrrad in Richtung Leichtweißhöhle davongefahren. Ein 24-jähriger Mann, welcher den Vorfall beobachtet hatte, nahm mit seinem Fahrrad die Verfolgung des flüchtigen Täters auf und konnte diesen schließlich einholen. Der 24-Jährige habe dann zwar die Kamera wieder ausgehändigt bekommen, sei dann aber von dem Täter ebenfalls attackiert und ins Gesicht geschlagen worden. Der Angreifer soll etwa 40- 50 Jahre alt, ca. 1,75- 1,80 Meter groß sowie kräftig gewesen sein und ein auffallendes Doppelkinn sowie dunkelblonde, kurz rasierte Haare gehabt haben. Getragen habe er eine schmale, eckige Sonnenbrille und eine graue Regenjacke. Bei dem mitgeführten Fahrrad habe es sich um ein City-Fahrrad mit Satteltaschen gehandelt. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 in Verbindung zu setzen.

2. Handtaschenräuber gescheitert, Wiesbaden, Naurod, Kirchhohl, 12.10.2020, 03.55 Uhr,

(pl)In Naurod kam es in der Nacht zum Montag zu einem versuchten Handtaschenraub. Eine 26-jährige Frau lief gegen 03.55 Uhr die Straße "Kirchhohl" entlang, als sie von einem unbekannten Täter ins Gesicht geschlagen wurde. Anschließend habe der Angreifer versucht, ihr die Handtasche von der Schulter zu reißen. Da sich die 26-Jährige hiergegen jedoch zur Wehr setzte, habe der Räuber von ihr abgelassen und schließlich ohne Beute zu Fuß die Flucht in Richtung Ortskern ergriffen. Der gescheiterte Räuber soll schlank, ca. 1,90 Meter groß gewesen sein und kurze, dunkle Haare gehabt haben. Mögliche Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Mehrere Auseinandersetzungen, Wiesbaden, 10.10.2020 bis 11.10.2020,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes kam es in Wiesbaden zu mehreren handfesten Auseinandersetzungen. Die erste Auseinandersetzung ereignete sich in der Nacht zum Samstag gegen 02.25 Uhr in der Langgasse. Bei der Schlägerei, bei welcher mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen, wurden zwei 25 und 30 Jahre alte Männer am Kopf verletzt. Nur etwa eine halbe Stunde später, gegen 03.00 Uhr wurde ein 29-jähriger Mann in der Reisinger-Anlage von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Der Angreifer soll etwa 1,60 Meter groß gewesen sein und kurze, schwarze Haare, einen Dreitagebart sowie eine Verletzung unter dem rechten Auge gehabt haben. Am Samstagnachmittag gerieten gegen 17.00 Uhr in einer Bar in der Kasteler Straße zwei Frauen aneinander. Im Verlauf des Streits soll eine 21-Jährige von ihrer Kontrahentin angegriffen und geschlagen worden sein. Zu einer wechselseitigen Körperverletzung wurde die Polizei dann gegen 18.20 Uhr in die Rathausstraße gerufen. Dort war es im Umfeld eines Einkaufsmarktes zu einer Rangelei zwischen einem Sicherheitsdienstmitarbeiter und einem Kunden gekommen. In der Nacht zum Sonntag soll es im Wiesbadener Kurpark gegen 02.00 Uhr zu einer weiteren Körperverletzung zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes gekommen sein. Nach Angaben des Geschädigten habe er sich mit Freunden im Kurpark aufhalten, als es zum Streit mit einer anderen Personengruppe kam, in dessen Verlauf er von den Unbekannten geschlagen und getreten worden sei. Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Frauen kam es am frühen Sonntagmorgen in der Langgasse. Zwei Frauengruppen waren gegen 04.30 Uhr aufeinandergetroffen und in einen Streit geraten, welcher schließlich in eine Schlägerei ausuferte. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen aufgenommen und bittet mögliche Hinweisgeber und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Brände in Wiesbaden, Wiesbaden, 09.10.2020 bis 11.10.2020,

(pl)Im Verlauf des Wochenendes kam es in Wiesbaden zu mehreren Bränden. Dem Feuer zum Opfer gefallen ist als erstes am Freitagabend gegen 21.05 Uhr eine Restmülltonne in der Habsburgerstraße. In der Nacht zum Samstag brannte gegen 05.15 Uhr das Toilettenhäuschen einer Baustelle in der Bunsenstraße in Biebrich. Am Samstagabend zündeten unbekannte Täter im Bereich der Dieter-Horschler-Promenade ein an einer Straßenlaterne befestigtes Plakat an. In der Straße "Alte Winterstraße" in Mainz-Kostheim war in der Nacht zum Sonntag gegen Mitternacht das Rücklicht eines geparkten Pkw in Brand geraten. Ein Passant wurde gegen Mitternacht auf die Flammenbildung aufmerksam und löschte das Feuer, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Etwa eine Stunde später brannten im Innenhof eines Wohnhauses in der Goebenstraße drei dort abgestellte Krafträder. Das Feuer wurde gegen 01.05 Uhr von Anwohnern bemerkt und von diesen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Der durch die fünf Brände entstandene Gesamtschaden wird auf rund 6.500 Euro geschätzt. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

5. Einbrecher erbeuten Bargeld, Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik, 08.10.2020, 18.30 Uhr bis 09.10.2020, 06.45 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in einen Gebäudekomplex in der Straße der Republik in Biebrich haben unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag Bargeld erbeutet. Die Einbrecher verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zum Gebäude, brachen anschließend in mehrere dort ansässige gewerbliche Räumlichkeiten ein und entwendeten das aufgefundene Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

6. Einbrecher gescheitert, Mainz-Kastel, An der Helling, 09.10.2020, 22.55 Uhr,

(pl)Am Freitagabend wurde eine Bäckereifiliale in der Straße "An der Helling" in Mainz-Kastel von zwei Einbrechern heimgesucht. Das Duo hatte sich gegen 22.55 Uhr an dem Fenster der Bäckerei zu schaffen gemacht. Hierbei wurden sie jedoch von einem Zeugen gestört und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Einer der beiden Täter soll kräftig und dunkel gekleidet gewesen sein. Der zweite Täter soll deutlich kleiner und schmaler als sein Komplize gewesen sein. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

7. Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden-Sonnenberg, Haideweg, 09.10.2020, 14.30 Uhr bis 11.10.2020, 15.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter brachen zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Haideweg ein und entwendeten hochwertige Schmuckstücke. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten, durchsuchten diese und ergriffen dann mit den aufgefundenen Wertgegenständen unerkannt die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

8. Fahrradfahrer schwer verletzt, Wiesbaden, Rheinstraße, 10.10.2020, 10.50 Uhr,

(pl)Am Samstagvormittag wurde ein 85-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Rheinstraße in Wiesbaden schwer verletzt. Der 85-Jährige fuhr gegen 10.50 Uhr mit seinem Mountainbike die Rheinstraße in Richtung Schwalbacher Straße entlang und wollte dann von dem rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern, wich eine neben ihm fahrende 54-jährige Autofahrerin mit ihrem Fiat 500 nach links aus, wo dann eine 63-jährige Autofahrerin mit ihrem VW Tiguan und schließlich auch noch der Fahrradfahrer mit dem Pkw der 54-Jährigen zusammenstießen. Der 85-Jährige kam aufgrund der Kollision zu Fall und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Auseinandersetzung in Schnellrestaurant, Idstein, Auroffer Straße, Freitag, 09.10.2020, 20.00 Uhr

(si)Am Freitagabend kam es in einem Schnellrestaurant in der Auroffer Straße in Idstein zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ersten Ermittlungen zu Folge gerieten zwei 15 und 21 Jahre alte Männer gegen 20.00 Uhr mit einem weiteren Mann in Streit. Im Verlauf einer darauffolgenden handfesten Auseinandersetzung soll der Unbekannte die beiden Männer mit Reizgas besprüht haben und im Anschluss zu Fuß geflüchtet sein. Der Angreifer soll etwa 20 Jahre alt sowie 175 cm groß gewesen sein. Bekleidet sei der Mann mit einer gelben Jacke gewesen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 93940 zu melden.

2. Streit unter Taxifahrern eskaliert, Eltville-Hattenheim, Rheinallee, Samstag, 10.10.2020, 23.50 Uhr

(si)In der Nacht zum Sonntag ist in der Rheinallee in Hattenheim ein Streit unter Taxifahrern eskaliert. Ersten Ermittlungen zu Folge soll es gegen Mitternacht vor einem dortigen Hotel zu den Streitigkeiten gekommen sein, welche in einer handfesten Auseinandersetzung endeten. Die beiden 43 und 57 Jahre alten Taxifahrer wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei in Eltville hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang aufgenommen und bittet mögliche Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 90900 zu melden.

3. Schließfach aufgebrochen, Eltville-Martinsthal, Lehrstraße, Donnerstag, 08.10.2020, 16.30 Uhr bis Samstag, 10.10. 2020, 13.00 Uhr

(si)Zwischen Donnerstag und Samstag haben Unbekannte in der Lehrstraße in Martinsthal ein Schließfach im Bereich eines dortigen Weinprobierstandes aufgebrochen. An dem zu einer Ladestation für E-Bikes und Handys gehörenden Schließfach entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 90900 zu melden.

4. Ladendieb flüchtet mit Parfum, Idstein, Wiesbadener Straße, Freitag, 09.10.2020, 19.50 Uhr

(si)Am Freitagabend ist in der Wiesbadener Straße in Idstein ein Ladendieb mit Parfum im Wert von mehreren Hundert Euro aus einer dortigen Drogerie geflüchtet. Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem Täter um einen etwa 25 Jahre alten und 175 cm großen Mann gehandelt haben. Dieser sei komplett schwarz bekleidet gewesen. Unter anderem hätte der Täter eine schwarze Baseball-Kappe, eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung sowie einen schwarzen Rucksack getragen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 93940 zu melden.

5. Fensterscheibe von Wohnung eingeworfen, Eltville-Hattenheim, Bergweg, Freitag, 09.10.2020, 21.15 Uhr

(si)Am Freitagabend haben Unbekannte gegen 21.15 Uhr im Bergweg in Hattenheim die Scheibe einer dortigen Wohnung eingeworfen. Laut Zeugenangaben könnte es sich bei den Tätern um zwei etwa 170 cm bis 175 cm große Männer mit dunklen Haaren gehandelt haben, welche komplett dunkel gekleidet gewesen wären. Der an der Scheibe entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eltville unter der Telefonnummer (06123) 9090-0 zu melden.

6. Dacia prallt gegen Baum, Bundesstraße 8, zwischen Waldems-Esch und Bad Camberg, Freitag, 09.10.2020, 17.30 Uhr

(si)Am Freitagnachmittag ist ein Dacia auf der Bundesstraße 8 zwischen Waldems-Esch und Bad Camberg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 54 Jahre alte Dacia-Fahrer war gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Camberg unterwegs, als er in Höhe der Morcher Mühle die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 54-Jährige so schwere Verletzungen, dass er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Zudem stellten die Beamten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol mit seinem Fahrzeug unterwegs war. Ein Atemalkoholtest bei dem 54-Jährigen ergab einen Wert von mindestens 1,5 Promille. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

7. 85-Jährige gerät unter Renault, Taunusstein-Wehen, Wilhelmstraße, Freitag, 09.10.2020, 12.50 Uhr

(si)Am Freitagmittag ist in der Wilhelmstraße in Wehen eine 85-jährige Frau unter ihr Fahrzeug geraten. Die Frau hielt gegen 12.50 Uhr in der Einmündung zur Aarstraße mit ihrem Renault an. Da der Motor des Fahrzeuges nicht mehr lief, stieg die Frau aus und vergaß augenscheinlich das Fahrzeug zu sichern. Der Renault rollte daraufhin zurück und touchierte die Frau, so dass sie zu Boden stürzte und mit den Beinen unter ihr Fahrzeug geriet. Dabei zog sich die 85-Jährige Verletzungen zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

