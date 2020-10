Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen: Niedernhausen - Unfall am Stauende/29-jähriger Autofahrer schwer verletzt-Rettungshubschrauber im Einsatz

Wiesbaden (ots)

Ein 29 Jahre alter Fahrer eines Skodas fuhr am Dienstagvormittag (13.10.), gegen 11.00 Uhr, rund einen Kilometer hinter dem Autobahnparkplatz "Theißtal", auf den Anhänger eines am Stauende befindlichen Lastwagens auf. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Wagen unter den Anhänger. Der 29-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Aufgrund einer Abseilaktion von Aktivisten gegen den Weiterbau der A 49 im Dannenröder Forst, im Bereich einer Autobahnbrücke bei Idstein, musste die Polizei die Autobahn aus Gründen der Gefahrenabwehr sperren. Hierdurch kam der Verkehr in Fahrtrichtung Köln schnell zum Erliegen und es entstand ein Stau von rund acht Kilometern.

Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme musste die A 3 in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Es bildete sich anschließend ein Stau von über 15 Kilometern.

Gegen die Teilnehmer der Abseilaktion wird nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

