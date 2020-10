Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden

1. 29-jährige ins Gesicht geschlagen, Mainz-Kastel, Frankfurter Straße, 12.10.2020, gg. 15.55 Uhr

(ho)Eine 29-jährige Frau ist gestern Nachmittag Opfer eines unbekannten Schlägers geworden. Die Frau gab gegenüber der Polizei an, gegen 15.55 Uhr zu Fuß in der Frankfurter Straße unterwegs gewesen und dabei von einem Mann unvermittelt angegriffen worden zu sein. Der Mann sei äußerst aggressiv gewesen und habe sie mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Möglicherweise hat der Schläger bereits zuvor einen oder mehrere Pkw im Bereich des Kasteler Bahnhofs beschädigt. Der Mann wurde als ca. 1,80 Meter groß, mit schmaler Figur, kurzen, blonden Haaren, einem geröteten Gesicht und einem Dreitagebart beschrieben. Er habe einen ungepflegten Eindruck gemacht und sei mit einem grauen Kapuzenpullover und hellen Jeans bekleidet gewesen. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

2. Falscher Handwerker macht Beute, Wiesbaden Biebrich, Kreitzstraße, 12.10.2020, zwischen 12.30 Uhr 13.00 Uhr

(ho)Ein dreister Trickdieb hat gestern Mittag in der Wohnung einer 86-jährigen Frau eine EC-Karte erbeutet und damit nach dem Diebstahl mehrere Tausend Euro erbeutet. Gegen 12.30 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Frau in der Kreitzstraße und ein Mann gab sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, der angab, die Sicherungskästen in allen Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus überprüfen zu müssen. Er wies sich sogar mit einem Ausweis aus und machte nach Angaben der Geschädigten einen sehr vertrauenswürdigen Eindruck. Aus diesem Grund ließ sie den Mann in die Wohnung und zeigte ihm den Sicherungskasten. Als er anschließend zur Begleichung der Rechnung die Geheimzahl ihrer EC-Karte verlangte, war die Frau so verunsichert, dass sie diese dem Mann mitteilte. Als die 86-Jährige später feststellte, dass ihre EC-Karte gestohlen worden war, war es bereits zu spät. Vom Konto der Frau waren bereits 2.000 Euro abgehoben worden.

Den Trickdieb beschrieb die Frau als ca. 1,65 Meter groß, ca. 30 Jahre alt, schlank, mit kurzen, dunklen Haaren. Eine weitere Beschreibung konnte die Geschädigten nicht abgeben. Hinweisgeber oder mögliche weitere Geschädigte des Mannes werden gebeten, sich mit dem Betrugskommissariat der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

3. Betrunkene Frau greift Einsatzkräfte an, Wiesbaden, Frankfurter Straße, 12.10.2020, gg. 16.15 Uhr

(ho)Eine völlig betrunkene Frau hat gestern Nachmittag in der Frankfurter Straße Rettungskräfte angegriffen und später Einsatzkräfte der Polizei bespuckt. Die Besatzung eines Rettungswagens wurde gestern Nachmittag zum Einsatzort geschickt, da die betroffene Frau in hilflosem Zustand auf der Frankfurter Straße liegen würde. Wie beschrieben wurde die 32-Jährige dann auch tatsächlich dort angetroffen. Als die Rettungswagenbesatzung der Frau helfen wollte, habe sie aggressiv reagiert und versucht, eine Helferin zu schlagen. Ein weiterer Rettungsassistent wurde von der Frau bespuckt. Da ein gefahrloser Umgang mit der Betroffenen nicht möglich war, wurde die Polizei hinzugezogen. Auch den Polizeibeamten gegenüber habe sich die Frau aggressiv gezeigt und gespuckt. Schließlich mussten der Frau Handfesseln angelegt werden, um sie zum Revier bringen zu können. Dort ergaben Ermittlungen, dass sich die 32-Jährige illegal in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Vor der Durchführung weiterer Maßnahmen wurde sie jedoch in Polizeigewahrsam genommen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. 34-Jähriger leistet Widerstand, Taunusstein, Bleidenstadt, Flachsbühlstraße, Dienstag, 13.10.2020, 05:55 Uhr,

(Hu)Bei einem Polizeieinsatz in der Flachsbühlstraße in Bleidenstadt hat am frühen Dienstagmorgen ein 34-Jähriger Widerstand geleistet. Die Beamten waren gerufen worden, weil es zu einer Prügelei gekommen sein soll. Im Verlauf des Einsatzes soll der Mann dann gegen einen Streifenwagen geschlagen und getreten haben. Zusätzlich habe er die eingesetzten Beamten beleidigt und sich gegen seine Festnahme gesperrt. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Sachbeschädigung und Beleidigung zu. Die Idsteiner Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

2. 22-Jährige verursacht Polizeieinsatz, Taunusstein, Hahn, Kleiststraße, Montag, 12.10.2020, 18:20 Uhr,

(Hu)Eine 22-jährige Frau hat am Montagabend in der Kleiststraße in Hahn für einen Polizeieinsatz gesorgt. Die Dame war in einem Einkaufsmarkt und soll dort einen Lippenstift benutzt haben, ohne für diesen zu bezahlen. Hierauf, durch die Geschädigte angesprochen, habe die 22-Jährige angefangen diese derb zu beleidigen. Beim Eintreffen einer verständigten Polizeistreife soll sich die Frau dieser gegenüber aggressiv verhalten haben, so dass ihr Handfesseln angelegt wurden. Bei ihr wurden noch weitere Sachen aufgefunden, welche sie aus dem Markt gestohlen haben soll. Da ihre Personalien vor Ort nicht festgestellt werden konnten, wurde die Frau mit zur Wache nach Bad Schwalbach genommen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,2 Promille.

3. Randalierer in Geisenheim unterwegs, Geisenheim, Lindenplatz, Dienstag, 13.10.2020, 01:15 Uhr,

(Hu)Zwei Männer waren in der Nacht zum Dienstag randalierend in Geisenheim unterwegs. Anrufer hatten der Polizei mitgeteilt, dass die Männer im Bereich des Lindenplatzes Gegenstände zerstören würden. Durch die verständigten Polizeibeamten konnten zwei 23 und 24 Jahre alte Männer vor Ort angetroffen werden. Die Beamten stellten in der Folge fest, dass ein Glasschaukasten durch die Männer zerstört worden war, so dass die Polizei in Rüdesheim die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat.

4. Auto beschädigt, Idstein, Höhenweg, Donnerstag, 08.10.2020, 11:00 Uhr bis 11.10.2020, 17:00 Uhr,

(Hu)Ein in Idstein im Höhenweg geparkter Volvo ist in der Zeit zwischen Donnerstagvormittag und Sonntagnachmittag beschädigt worden. Der schwarze Pkw, der Höhe der Hausnummer 31 abgestellt war, wurde durch Unbekannte auf der gesamten Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Idstein unter (06126) 9394-0 entgegen.

