Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht

Freinsheim (ots)

Am 13.03.2021 gegen 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Freinsheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine circa 65-70 Jahre alte Pkw-Fahrerin soll mit ihrem roten Kleinwagen beim Rückwärtsfahren einen anderen Pkw beschädigt haben. Zunächst sei die Unfallverursacherin ausgestiegen und habe sich den Unfallschaden betrachtet, dann entfernte sie sich jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne ihre Personalien feststellen zu lassen. Bei dem beschädigten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von circa 500Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

