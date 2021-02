Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am Samstagabend in Edingen-Neckarhausen einen Verkehrsunfall mit beträchtlichem Sachschaden und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Der Unbekannte war gegen 19.30 Uhr mit seinem BMW auf der Mannheimer Straße in Richtung Edingen unterwegs. An der Einmündung zur Speyerer Straße missachtete er beim Linksabbiegen das Rotlicht der Ampel. Dadurch musste ein aus der Gegenrichtung kommender und rechtsabbiegender 22-jähriger Mercedes-Fahrer eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit dem BMW zu vermeiden. Dabei überfuhr dieser eine Verkehrsinsel und zerstörte ein Verkehrsschild. Am Mercedes des 22-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von über 50.000 Euro. Anschließend sei der BMW einfach ungebremst weitergefahren.

Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen weißen BMW gehandelt haben. Näheres zum Fahrzeug und dessen Fahrer ist bislang nicht bekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeugs und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell