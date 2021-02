Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach

Rhein-Neckar-Kreis: 2 Mal an einem Tag betrunken Auto gefahren

Eberbach (ots)

Am Sonntag kontrollierten Beamte des Polizeireviers Eberbachs gleich zwei Mal in kurzer Zeit einen Betrunkenen in Eberbach. Gegen 14:40 Uhr fiel der 47-Jährige zum ersten Mal auf. Bei einer Verkehrskontrolle in der Pleutersbacher Straße stellten die Polizeibeamten bei dem Autofahrer einen Alkoholwert von 1,64 Promille fest. Nachdem dem Mann eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden, durfte er wieder gehen. Gegen 19:00 Uhr meldete eine Zeugin, dass der Betrunkene erneut mit dem Auto seines Bruders fahren würde. Während der Fahndung nach dem Fahrzeug konnte der Betrunkene in der Rockenauer Straße gestoppt werden. Ein erneut durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Beamten brachten den Mann zum zweiten Mal zum Polizeirevier, wo diesem eine weitere Blutprobe entnommen wurde. Er gelangt nun zur Anzeige, da er zwei Mal Betrunken mit einem Auto am Straßenverkehr teilnahm sowie beim zweiten Verstoß nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

