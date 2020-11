Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Pkw

ZweibrückenZweibrücken (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18 Uhr in der Junkersstraße zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Ford Mondeo Kombi, der in der Hofeinfahrt zu einem Wohnanwesen geparkt war. Durch die Videoüberwachungsanlage des Geschädigten konnte die Tat aufgezeichnet werden. Demnach hielt sich der Täter kurz im Bereich der Hofeinfahrt auf, schlug dann mehrmals mittels eines Hammers auf die Heckscheibe ein bis diese platzte und flüchtete im Anschluss in Richtung Homburger Straße. Bei dem Täter handelte es sich um eine männliche Person von schlanker Statur. Die Person war ca. 170-180 cm groß und hatte einen Bart. Sie trug weiße Sneakers, helle Jeans und eine dunkle Winterjacke mit Fellkapuze. Der entstandene Schaden dürfte bei ca. 500 EUR liegen. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel.: 06332/976-0 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de. |pizw

