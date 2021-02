Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fassadenteile eines Mehrfamilienhauses lösen sich und fallen zu Boden; drei Personen verletzt; Straßensperrung aufgehoben; Pressemitteilung Nr. 3

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften nachdem, sich in der Fressgasse Teile der Fassade eines Mehrfamilienhauses gelöst hatten. Die Straße musste für die Dauer der Absicherungsarbeiten an der Fassade gesperrt werden. Die Sperrung konnte am Samstagabend gegen 20.40 Uhr aufgehoben werden. Genaue Informationen hinsichtlich des Gesundheitszustands der Verletzten liegen aktuell noch keine vor, Lebensgefahr kann jedoch ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an.

