Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl/Oer-Erkenschwick: Unfallfluchten mit Sachschaden

RecklinghausenRecklinghausen (ots)

Marl:

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am frühen Donnerstagmorgen einen roten Mazda im Bereich Römerstraße/Carl-Duisberg-Straße beschädigt hat. Nach Angaben der Mazda-Fahrerin ist ihr der Mann gegen 6.30 Uhr in einer Baustelle entgegengekommen - und das, obwohl es sich um eine Einbahnstraße handelt. Der Mann habe ihr Auto beim Vorbeifahren gestreift und dabei einen Schaden von rund 1.300 Euro verursacht. Anstatt anzuhalten fuhr der Mann weiter. Er soll in einem dunklen PKW, vermutlich Golf, unterwegs gewesen sein. Das Auto hatte ein RE-Kennzeichen. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: etwa 70 Jahre alt, normale Statur, kurze graue Haare. Der Mann selbst oder wer weitere Angaben zu dem Fahrer hat, wird gebeten, sich bei der Polizei (Tel. 0800/2361 111) zu melden.

Oer-Erkenschwick:

Auf der Industriestraße wurde am Mittwoch, zwischen 13.30 Uhr und 14.45 Uhr, ein grauer Mercedes B-Klasse angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Auf einem Parkplatz an der Auguststraße sind am Mittwochabend, zwischen 18.20 Uhr und 20.10 Uhr, zwei Autos beschädigt worden. An einem silbernen VW Polo und einem blauen Hyundai i20 sind dabei Schäden in Höhe von rund 1.700 Euro entstanden. Ein Verursacher hat sich nicht gemeldet. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nehmen die zuständigen Verkehrskommissariate unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Annette Achenbach

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell