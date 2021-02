Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "Update": Brand in Produktionshalle ++ mit Reizgas gesprüht - Polizei ermittelt ++ mit Fäusten auf Motorhaube geschlagen - Streit beim Einparken ++ Ladendieb ohne "Mund-Nasen-Schutz" ...

Lüneburg (ots)

Presse - 02.02.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - mit Reizgas gesprüht - Polizei ermittelt

Wegen Gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Mittagsstunden des 01.02.21 im Bereich des Bahnhofs - Bahnhofstraße. Im Rahmen eines Streits hatte ein Unbekannter gegen 13:30 Uhr einem 47-Jährigen Lüneburger mit Reizstoff ins Gesicht gesprüht. Dieser erlitt Schmerzen und Schwellungen. Die Polizei ermittelt.

Neetze - mit Bierflasche Verglasung von Haustür beschädigt

Einen Sachschaden von gut 500 Euro verursachten Unbekannte in den Nachtstunden zum 01.02.21 an einem Wohnhaus in der Von-Estorff-Straße. Ein Unbekannter hatte gegen 03:00 Uhr eine Bierflasche in die Verglasung der Haustür des Einfamilienhauses geworfen. Die Polizei stellte Teile der Flasche sicher. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel. 04137 80887-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - "Update": Brand in Produktionshalle - Feuerwehr im Löscheinsatz - Mitarbeiter erleidet Rauchgasvergiftung - Sachschaden von mehr als 250.000 Euro

Zu einem Brand mit erheblicher Rauchentwicklung kam es in den frühen Morgenstunden des 02.02.21 in einer Kunststofffertigungshalle auf einem Betriebsgelände in der Continentalstraße in Dannenberg. Im Rahmen von Reinigungsarbeiten war das offene Feuer gegen 06:30 Uhr entstanden. Die Feuerwehr Dannenberg konnte mit mehr als 200 Einsatzkräften den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen und löschen, so dass ein Übergreifen auf andere Betriebshallen verhindert werden konnte. Ein Mitarbeiter erlitt durch sofortige Versuche von Löschmaßnahmen eine Rauchgasintoxikation, konnte aber nach Abschluss der Brandbekämpfungsmaßnahmen wieder aus der medizinischen Versorgung entlassen werden. Der Sachschaden wird aktuell mit mehr als 250.000 Euro beziffert. Die Detailermittlungen zu den weiteren Umständen und Schadensermittlungen dauern an.

Dannenberg - mit Fäusten auf Motorhaube geschlagen - Streit beim Einparken

Zu einem Streit zwischen einem 47 Jahre alten Pkw-Fahrer und einem 67-Jährigen kam es in den Mittagsstunden des 01.02.21 auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes Am Werder. Der Fahrer des Pkw Nissan aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim wollte 11:40 Uhr auf dem Parkplatz mit seinem Pkw einparken. Der 67-Jährige stand im Bereich der Parklücke und rauchte. Obwohl sich der Pkw langsam in die Parklücke hereintastet, ging der 67-Jährige nicht zur Seite und schlug mit den Fäusten auf die Motorhaube des Pkw ein. Dadurch entstand zwei leichte Dellen - Sachschaden von gut 200 Euro. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern an.

Dannenberg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 30 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den frühen Nachmittagsstunden des 01.02.21 in der Kolberger Allee. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Lüneburg stellten die Beamten gegen 14:45 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Trebel - aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit auf eisglatter Fahrbahn verunfallt

Leichte Verletzungen erlitten zwei 69 und 38 Jahre alte Insassen eines Pkw Skoda Yeti aus der Region in den Mittagsstunden des 01.02.21 auf der Verbindungsstraße von Trebel in Richtung Groß Breese. Aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit verunfallte die 69 Jahre alte Fahrerin gegen 11:45 Uhr auf der eisglatten Fahrbahn. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Straßenbaum. Beide Insassen wurden leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Dannenberg gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 16.000 Euro.

Lüchow, OT. Satemin - "Kollision zwischen Pkw" - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 56 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat Panda in den Nachmittagsstunden des 01.02.21 in Satemin. Die Fiat-Fahrerin wollte gegen 16:00 Uhr den dortigen Einmündungsbereich passieren, um auf ein Grundstück zu fahren. Dabei übersah die 56-Jährige einen Pkw Opel Zafira eines 54-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch ein Sachschaden von gut 5000 Euro entstand.

Uelzen

Uelzen - Geldbörse und Handy gestohlen

Die Geldbörse und das Mobiltelefon einer 57-Jährigen erbeutete ein Unbekannter in den Morgenstunden des 01.02.21 in der Gudestraße. Dabei hatte der Dieb gegen 11:15 Uhr unbemerkt die Gegenstände aus der Handtasche greifen können. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - Ladendieb ohne "Mund-Nasen-Schutz" - Bierdosen mitgenommen

Mehrere Bierdosen steckte ein 35 Jahre alter Mann aus der Region in den frühen Nachmittagsstunden des 01.02.21 in einem Einkaufsmarkt in der Poststraße ein. Dabei hatte der 35-Jährige gegen 14:00 Uhr den Markt ohne "Mund-Nasen-Schutz" betreten, die Dosen in seinen Rucksack gesteckt und das Geschäft verlassen. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der Ladendieb angetroffen werden. Nach Ansprache händigte der Mann vier Bierdosen freiwillig heraus; die zwei anderen Dosen hatte er bereits ausgetrunken. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Diebstahls.

Uelzen - "aufgefahren"

Zu einer Kollision dreier Pkw kam es in den Abendstunden des 01.02.21 am Bahnhof in Uelzen. Nach derzeitigen Ermittlungen musste eine 22 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW EOS gegen 20:15 Uhr verkehrsbedingt warten. Eine 18 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf erkennt dies und stoppt ihren Pkw hinter dem VW ab. Eine dahinter folgende 18 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo erkennt den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Pkw VW Golf auf. Dieser wurde auf den VW EOS geschoben. Die 18 Jahre alte Fahrerin des VW Golf erlitt leichte Verletzungen (Nackenschmerzen). Es entstand ein Sachschaden von gut 8600 Euro.

