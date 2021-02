Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Brand in Produktionshalle - Feuerwehr im Löscheinsatz - Mitarbeiter erleidet Rauchgasvergiftung ++

Lüneburg (ots)

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Brand in Produktionshalle - Feuerwehr im Löscheinsatz - Mitarbeiter erleidet Rauchgasvergiftung

Zu einem Brand mit erheblicher Rauchentwicklung kam es in den frühen Morgenstunden des 02.02.21 in einer Kunststofffertigungshalle auf einem Betriebsgelände in der Continentalstraße in Dannenberg. Im Rahmen von Reinigungsarbeiten war das offene Feuer gegen 06:30 Uhr entstanden. Die Feuerwehr Dannenberg konnten den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen und löschen, so dass ein Übergreifen auf andere Betriebshallen verhindert werden konnte. Ein Mitarbeiter erlitt eine Rauchgasintoxikation. Die Detailermittlungen zu den weiteren Umständen und Schadensermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell