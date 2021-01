Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg

Lüchow-Dannenberg

Uelzen vom 29.01.21 - 31.01.21 ++

Lüneburg (ots)

Presse Lüneburg

Lüneburg

Lüneburg - Am frühen Samstagmorgen musste die Polizei in eine Wohnung im Ostpreußenring fahren. Hier war es zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem Vater und seinem 18-jährigen Sohn gekommen. Da sich der stark alkoholisierte Sohn vor Ort gegenüber der Polizei aggressiv zeigte durfte er seinen Rausch in einer Polizeizelle ausschlafen.

Lüneburg - Zu tief ins Glas geschaut hatte eine 47-jährige Frau, die am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Pkw in der Hansetraße kontrolliert wurde. Es wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,90 Promille festgestellt. Die Frau musste neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Am Samstag begleitete die Polizei zwei versammlungsrechtliche Veranstaltungen in der Lüneburger Innenstadt. Am Vormittag versammelten sich im Clamartpark 10 Personen, die unter dem Motto "Aufmerksamkeit und Wiederherstellung des Grundgesetzes" demonstrierten. Da sich ein Teilnehmer beharrlich weigerte, die erteilten Auflagen (Tragen von medizinischen Masken) zu erfüllen, endete die Veranstaltung für ihn recht schnell. Am Nachmittag versammelten sich 75 Personen auf dem Lambertiplatz, um unter dem Motto "Shut down! Büros und Fabriken schließen. Menschenleben statt Profite schützen!" zu demonstrieren. Die Veranstaltung endete nach einem kurzen Aufzug durch die Innenstadt gegen 16:15 Uhr. Beide Veranstaltungen verliefen störungsfrei und friedlich.

Lüneburg - Am Wochenende kam es zu keinem wetterbedingt erhöhten Einsatzaufkommen bei der Polizei in Stadt und Landkreis. Vereinzelt wurden Hinweise auf Menschenansammlungen (z.B. beim Rodeln) überprüft, Verstöße wurden jedoch nicht festgestellt.

Lüchow-Dannenberg

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Beteiligten Clenze: Ein 65jähriger Fahrzeugführer befuhr am Freitagabend, 29.01.2021, gg. 20:10 Uhr, mit einem PKW Audi die Kreisstraße 18 von Prießeck in Richtung Clenze. Bei winterglatten Verhältnissen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Straßenbaum und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Hier stieß er mit einem PKW Nissan einer 47jährigen Fahrzeugführerin zusammen. Der Fahrzeugführer des PKW Audi wurde hierbei leicht verletzt. An beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von geschätzt ca. 11000 EUR.

Trunkenheit im Verkehr infolge einer Beeinflussung von Betäubungsmitteln Zernien: Ein 34jähriger Fahrzeugführer befuhr am frühen Samstagmorgen, 30.01.2021, gg. 02:25 Uhr, mit einem PKW Audi in der Ortschaft Zernien öffentliche Straßen, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei seiner Kontrolle in der Göhrdestraße wurde von ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher positiv auf den Wirkstoff THC verlief. Von dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Strafverfahren wegen Erwerb und Besitz von Betäubungsmitteln eingeleitet.

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Beteiligten Lübeln: Eine 46jährige Fahrzeugführerin befuhr am Samstagmorgen, 20.01.2021, gg. 08:15 Uhr, mit ihrem PKW Seat die Kreisstraße 8 aus Richtung Sallahn kommend in Richtung der B493. In Höhe der Abzweigung nach Reitze geriet sie mit dem PKW auf winterglatter Fahrbahn ins Schlingern, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe ca. 3000 EUR.

Uelzen

Verkehrsunfallflucht Am Samstag, gegen 12:35 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem Audi A3 die Kreisstraße von Emmendorf in Richtung Kl. Bünstorf. Nach Durchfahren einer Linkskurve und Kuppe überholte ihn ein schwarzer Audi Avant. Nach dem Überholvorgang bremste der Avant ab. Auf winterglatter Fahrbahn bremste der A3-Fahrer ebenfalls ab, geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Avant verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen melden sich bitte unter 05821-976550 bei der Polizei.

Corona-Verstöße Am Samstag, gegen 21:45 Uhr, wurden auf dem Kurparkplatz in Bad Bevensen mehrere PKW gemeldet, die dort "driften" sollen. Beim Eintreffen der Polizei stehen fünf Personen (zwischen 19 und 28 Jahren) versammelt an einem PKW. Alle Personen tragen kein MNS. Den Betroffenen werden Platzverweise erteilt und es werden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gem. der Niedersächsischen Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus gefertigt.

Am Sonntag, gegen 00:38 Uhr, Hammersteinplatz, Uelzen, wurden 11 PKW und 24 Personen im Alter zwischen 16 und 25 Jahren angetroffen. Sie standen mit ihren PKW in Reihe oder gegenüber geparkt an der angegebenen Örtlichkeit. Sie hielten sich bei Eintreffen der Polizei teils in oder an ihren PKW auf. Die Fenster sind teilweise heruntergelassen und sie unterhalten sich fahrzeugübergreifend. Laut der Meldenden stehen die Personen vor unserem Eintreffen auch außerhalb ihrer PKW in größeren Gruppen zusammen. Die Feststellungen werden zur weiteren Entscheidung an das Gesundheitsamt gemeldet.

Verkehrsunfälle Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam es zu 25 polizeilich gemeldeten Verkehrsunfällen, teils durch Abkommen von der Fahrbahn, teils durch Auffahren.

Auf der B 191 kam am Freitagnachmittag im Bereich Breitenhees, ein 20-jähriger Mann aufgrund extremer Winterglätte mit seinem heckangetriebenen PKW bei nur geringer Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert leicht mit einer im Straßengraben stehenden Eiche. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

Ebenfalls am Freitagnachmittag befuhr eine 25-jährige die Kreisstraße von Weste Richtung Höver. Sie kam mit ihrem PKW von der schneeglatten Fahrbahn ab und versuchte wieder auf die Fahrbahn zu lenken. Dabei geriet sie ins Schleudern und stieß mit dem entgegenkommenden PKW eines 32-jährigen zusammen. Beide wurden verletzt und die PKW waren nicht mehr fahrbereit.

