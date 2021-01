Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Einbruch in Autohaus und Sanitärgeschäft - mehrere Pkw "entglast" - Täter verursachen hohe Sachschäden von mehreren zehntausend Euro ++ Brand in Nebengebäuden - Polizei ermittelt ++

Lüneburg (ots)

Presse - 29.01.2021 ++

Lüneburg

Bleckede - Einbruch in Autohaus und Sanitärgeschäft - mehrere Pkw "entglast" - Täter verursachen hohe Sachschäden von mehreren zehntausend Euro

In der Nacht zum 29.01.21 brachen unbekannte Täter in ein Autohaus in der Dahlenburger Straße ein und verursachten Sachschäden von mehreren 10.000 Euro. Die Täter schlugen zwischen 18.00 und 01.00 Uhr eine Scheibe ein und durchsuchten Büroräume. Weiterhin randalierten die Täter im Autohaus und nahmen zudem im Gebäude zwei Pkw in Betrieb. Die Versuche die Fahrzeuge zu entwenden schlugen fehl; beide Pkw blieben unfallbeschädigt im Autohaus zurück. In ein Sanitätsgeschäft in der Industriestraße wurde in der gleichen Nacht zwischen 19.30 und 05.30 Uhr eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verwüsteten das Geschäft. Außerdem beschädigten die Täter drei Pkw und einen Lkw, die im Bereich des Sanitätshauses geparkt standen. Bei den Fahrzeugen wurden u.a. die Scheiben eingeschlagen. Insgesamt entstanden Sachschäden von ca. 35.000 Euro durch den Einbruch und die Sachbeschädigung. Es gibt Hinweise, dass sich die Taten in der Industriestraße zwischen ca. 23.00 und 23.30 Uhr ereignet haben. Zeugenhinweise nehmen die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, bzw. die Polizei Bleckede, Tel.: 05852-95117-0, entgegen.

Vastorf - versuchter Pkw-Aufbruch

Am 28.01.21, gegen 00.55 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Scheibe eines VW Golf, der im Ortsteil Rohstorf abgestellt war, gewaltsam zu öffnen. Die Täter lösten hierbei Alarm aus und ließen daraufhin von dem Pkw ab. Es entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro am VW. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/808870, entgegen.

Lüneburg - Unbekannter entblößt sich und beleidigt Zeugen

Ein noch unbekannter Täter hat sich am Morgen des 28.01.21 auf einem Sandweg zwischen der Straße Beim Benedikt und dem Kalkberg entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Ein 40 Jahre alter Zeuge sprach den Täter an, der daraufhin aggressiv wurde und den Zeugen verbal bedrohte. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 180 cm groß, - zwischen 45 und 50 Jahre alt, - schlank, - dunkle Haare, - ungepflegte Erscheinung, - bekleidet mit einer schwarzen Jacke, hellen Jeans und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle, - trug einen schwarzen Rucksack.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Tür aufgebrochen

Die Eingangstür eines Gebäudes in der Glockenstraße wurde am 29.01.21, zwischen 00.00 und 08.40 Uhr, von unbekannten Tätern aufgebrochen. Die Täter versuchten im Gebäude gewaltsam eine weitere Tür zu öffnen, was jedoch misslang. Es entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Barendorf - Jägerzaun beschädigt - Unfallverursacher flüchtet

Am 28.01.21, zwischen 06.00 und 08.00 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Straße Auf dem Kiewitt gegen einen Jägerzaun. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte der Fahrer eines Baustellenfahrzeuges, der nach links in den Pirolweg einbiegen wollte, rechtsseitig über den Gehweg "ausgeholt" hatte und dabei ca. 15 m des Jägerzauns komplett umgefahren hat. Die entstandenen Sachschäden wurden auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr höchstwahrscheinlich in Richtung des Baugebiets weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Barendorf, Tel.: 04137/808870, entgegen.

Lüneburg - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 28.01.21, gegen 15.50 Uhr, befuhr eine 62-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg der Bleckeder Landstraße in Richtung stadteinwärts. Zeitgleich fuhr ein 83-Jähriger mit seinem Nissan die Bleckeder Landstraße in die gleiche Richtung. Der Nissan-Fahrer bog an der Einmündung der Horst-Nickel-Straße nach rechts an und prallte hierbei mit dem Fahrrad zusammen. Die 62-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Klinikum.

Lüneburg - mehr als 3 Promille gepustet

Gegen eine 33 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Lüneburg hat die Polizei am Donnerstagabend ein Strafverfahren eingeleitet. Es besteht der dringende Verdacht, dass die 33-Jährige mit ihrem Renault vorwärts auf eine Grünfläche in der Bögelstraße und zuvor gegen ein Geländer gefahren ist, als sie eine Parklücke verlassen wollte. Sowohl an der Grünfläche als auch dem Geländer entstand Sachschaden. Die Renault-fahrerin fuhr jedoch davon. Bei der folgenden Kontrolle pustete die 33-Jährige einen Wert von 3,42 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, und ihr Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Brietlingen - Wer schlägt muss gehen! - 7 Tage weggewiesen

Am Morgen des 29.01.21 hat die Polizei einen 26 Jahre alten Mann aus seiner Wohnung verwiesen, da der dringende Verdacht besteht, dass er seine 44 Jahre alte Lebensgefährtin mit einem Stuhl beworfen und kurz am Hals gewürgt hat. Bereits einige Stunden zuvor soll der 26-Jährige seine Lebensgefährtin beleidigt und ihre Brille beschädigt haben. Der Tatverdächtige darf die Wohnung sieben Tage nicht betreten. Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Küsten, OT. Krummasel - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 28.01.21 auf der Kreisstraße 8. Dabei waren in der 80 km/h-Zone insgesamt sieben Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 102 km/h gemessen.

Uelzen

Bad Bevensen - Festnahmen nach schweren Raub in Wohnung - spezialisierte Einsatzkräfte nehmen 30 und 34 Jahre alte Täter fest - Haftbefehle erlassen

Nach dem schweren Raub zum Nachteil eines 31 Jahre alten Mannes aus Bad Bevensen in den Nachtstunden zum 21.01.21 konnten Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen - Raubdelikte - die Hintergründe der Tat sowie zwei dringend Tatverdächtige ermitteln und Haftbefehle erwirken. Spezialisierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion drangen am gestrigen 29.01.21 in die Wohnungen der beiden 30 und 34 Jahre alten dringend Tatverdächtigen in Bad Bevensen ein und nahmen diese fest. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Lüneburg bestätigte die bereits erlassenen Haftbefehle, so dass die Männer in die Justizvollzugsanstalt Uelzen überführt wurden.

Den beiden Männern aus Bad Bevensen wird vorgeworfen den ihnen bekannten 31-Jährigen in der Nacht zum 21.01.21 in dessen Kellerwohnung in Bad Bevensen überfallen zu haben. Dabei bedrohten und schlugen die Täter den 31-Jährigen mehrfach und nahmen diverse Wertgegenstände wie Smartphone, Bargeld und eine Spielkonsole mit. Die weiteren Ermittlungen auch den Hintergründen dauern an.

Bad Bevensen, OT. Medingen - Brand in Nebengebäuden - Polizei ermittelt

Zu einem Brand im rückwärtigen Bereich eines Wohnhauses in der Feldstraße in Medingen kam es in den Nachtstunden zum 29.01.21. Dabei war gegen 02:45 Uhr auf ca. 150m² ein Hühnerstall, ein Taubenschlag und ein Schuppen in Brand geraten. Mehrere Feuerwehren, u.a. aus Bad Bevensen, Jelmstorf und Seedorf, waren gemeinsam im Einsatz und löschten das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "gelbe Säcke angezündet"

Ein Brand von "gelben Säcken" wurde der Polizei in den Abendstunden des 27.01.21 gegen 19:00 Uhr in der Lembekestraße gemeldet. Die Feuerwehr löschte die Säcke ab. Sachschaden entstand nicht. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen/Uelzen - Polizei mahnt - "Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Lassen Sie sich die Dienstausweise zeigen!"

Lassen Sie keine fremden Personen in Wohnung oder Wohnhaus mahnt aktuell die Polizei. Bereits am 27.01.21 soll sich ein Unbekannter bei einer Seniorin in Bad Bevensen als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgegeben haben und so in die Wohnung der Frau gelangt sein. Gestohlen wurde nichts.

Jedoch mahnt die Polizei nochmal eindringlich vor Einschleichdieben oder Betrügern. "Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!" - Bitten Sie möglicherweise Nachbarn um Hilfe und Lassen Sie sich auch die Dienstausweise zeigen!"

