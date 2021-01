Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Festnahmen nach schweren Raub in Wohnung ++ spezialisierte Einsatzkräfte nehmen 30 und 34 Jahre alte Täter fest ++ Haftbefehle erlassen ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Bad Bevensen - Festnahmen nach schweren Raub in Wohnung - spezialisierte Einsatzkräfte nehmen 30 und 34 Jahre alte Täter fest - Haftbefehle erlassen

Nach dem schweren Raub zum Nachteil eines 31 Jahre alten Mannes aus Bad Bevensen in den Nachtstunden zum 21.01.21 konnten Ermittler des Kriminalermittlungsdienstes Uelzen - Raubdelikte - die Hintergründe der Tat sowie zwei dringend Tatverdächtige ermitteln und Haftbefehle erwirken. Spezialisierte Einsatzkräfte der Polizeiinspektion drangen am gestrigen 29.01.21 in die Wohnungen der beiden 30 und 34 Jahre alten dringend Tatverdächtigen in Bad Bevensen ein und nahmen diese fest. Ein Haftrichter beim Amtsgericht Lüneburg bestätigte die bereits erlassenen Haftbefehle, so dass die Männer in die Justizvollzugsanstalt Uelzen überführt wurden.

Den beiden Männern aus Bad Bevensen wird vorgeworfen den ihnen bekannten 31-Jährigen in der Nacht zum 21.01.21 in dessen Kellerwohnung in Bad Bevensen überfallen zu haben. Dabei bedrohten und schlugen die Täter den 31-Jährigen mehrfach und nahmen diverse Wertgegenstände wie Smartphone, Bargeld und eine Spielkonsole mit. Die weiteren Ermittlungen auch den Hintergründen dauern an.

