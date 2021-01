Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Betrüger geht leer aus ++ Einbruch bei Gemeinnützigem Verein ++ alkoholisiert und unter Drogen unterwegs - 0,59 Promille ++ "Stop-Schild" missachtet - Kollision ++

Lüneburg

Lüneburg - Pkw zerkratzt

Ein 41 Jahre alter Mann steht im dringenden Verdacht am Mittwochvormittag, 27.01.21, gegen 10.25 Uhr, im Vorbeigehen an drei parkenden Pkw den Lack zerkratzt zu haben. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Täter in der Neuetorstraße. Eingesetzte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen kurz darauf in der Straße Beim Benedikt antreffen und seine Personalien feststellen. Die bei den Taten entstandenen Sachschäden belaufen sich auf ca. 2.000 Euro.

Lüneburg - Einbruch in WG-Zimmer

Zwischen dem 25.01.21, 22.00 Uhr, und dem 26.01.21, 15.45 Uhr, brach ein unbekannter Täter in ein Zimmer einer Wohngemeinschaft in einem Mehrfamilienhaus im Altenbrückerdamm ein. Der Täter brach eine Tür auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch Sachschaden an der Tür. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Lüneburg - Scheibe eingeschlagen - Pkw durchwühlt

Am 26.01.21, zwischen 13.00 und 20.40 Uhr, betraten unbekannte Täter eine zu einem Wohnhaus in der Bögelstraße gehörende Garage in der Straße Hinter der Saline. Die Täter schlugen eine Scheibe eines Ford ein und durchwühlten den Pkw. Bislang ist nicht klar, ob etwas entwendet wurde. Am Pkw entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro durch den Einbruch. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Die Kennzeichen LG - KH 1995 haben unbekannte Täter am 26.01.21, zwischen 21.30 und 23.15 Uhr, von einem Pkw abgebaut, der in der Dahlenburger Landstraße auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters abgestellt war. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec gestohlen

Unbekannte Täter haben am 26.01.21 ein schwarzes Pedelec Haibike gestohlen, welches in der Straße Bilmer Strauch auf einer Brücke am dortigen Gelände angeschlossen war. Die Tat ereignete sich zwischen 10.25 und 15.05 Uhr. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Betrüger geht leer aus

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen bei einer 75-jährigen Lüneburgerin angerufen und versucht sie davon zu überzeugen Geld zu überweisen, um einen Gewinn zu erhalten. Die 75-Jährige ließ den Betrüger abblitzen, meldete sich bei der Polizei und erstattete Anzeige.

Adendorf - Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 27.01.21, gegen 07.50 Uhr, befuhr eine 30-Jährige mit ihrem Fiat die Virchowstraße in Richtung Im Suren Winkel. An der Einmündung kam die Fiat-Fahrerin mit ihrem Pkw nicht rechtzeitig zum Stehen und stieß mit einer von links kommenden. Vorfahrtberechtigten 16-Jährigen zusammen, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Dorfstraße fuhr. Die Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in das Klinikum. Bei dem Unfall entstanden zudem Sachschäden von ca. 1.500 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Woltersdorf, OT. Thurau - ins Haus geschlichen - Bargeld und Handy mitgenommen

Bargeld und ein Mobiltelefon erbeuteten Unbekannte vermutlich in den späten Abendstunden des 25.01.21 in einem Wohnhaus in Thurau. Die Diebe hatten sich gegen 22:00 Uhr unbemerkt ins Gebäude geschlichen und Bargeld sowie das Samsung-Handy der Bewohner mitgenommen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Schnackenburg - ... die Polizei kontrolliert

Insgesamt zwei Gurtverstöße ahndete die Polizei in den Mittagsstunden des 26.01.21 bei ihren Kontrollen auf der Bundesstraße 493 im Bereich Schnackenburg. Weitere Kontrollen folgen ...

Uelzen

Uelzen - Einbruch bei Gemeinnützigem Verein

In die Räumlichkeiten eines Gemeinnützigem Vereins in der Lüneburger Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 27.01.21 ein. Die Täter schlugen ein Fenster ein, durchsuchten das Gebäude und erbeuteten Bargeld u.a. aus einer Geldkassette. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bienenbüttel - alkoholisiert und unter Drogen unterwegs - 0,59 Promille

Eine 30 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Abendstunden des 26.01.21 in Bienenbüttel. Bei der Kontrolle der 30-Jährigen stellten die Beamten gegen 21:00 Uhr einen Alkoholwert von 0,59 Promille sowie den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC, Kokain und Opiate verlief positiv. Die Frau erwartet neben dem Strafverfahren, ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Uelzen - E-Bike-Fahrerin muss ausweichen und stürzt - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 75 Jahre alte E-Bike-Fahrerin in den Nachmittagsstunden des 26.01.21 am Fischerhof. Ein 69 Jahre alter Fahrer eines Pkw Skoda Fabia hatte gegen 14:40 Uhr die parallel auf der Straße fahrende Seniorin beim Abbiegen in einer Zufahrt übersehen. Die 75-Jährige wich aus und stürzte. Es entstand ein Sachschaden von gut 60 Euro.

Rätzlingen - "Stop-Schild" missachtet - Kollision

Zu einer Kollision eines Pkw VW Passat und eines Pkw Mitsubishi kam es in den Nachmittagsstunden des 26.01.21 in der Hauptstraße. Der 35 Jahre alte Fahrer des VW mit Anhänger hatte gegen 14:15 Uhr in Fahrtrichtung Bundesstraße 493 das dortige "Stop-Schild" missachtet und kollidierte mit dem von links kommenden Pkw Mitsubishi eines 37-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von gut 18.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Uelzen - trotz Quarantäne unterwegs - Polizei leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein

Einen 55 Jahre alten polnischen Staatsbürger - wohnhaft in Uelzen - kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 26.01.21 in der Lüneburger Straße. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann gegen eine schriftliche Quarantäne-Anordnung (Corona) durch das Gesundheitsamt verstoßen hat. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und informierte den Landkreis Uelzen.

Barum b. Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 26.01.21 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt drei PKW- und ein LKW-Fahrer zu schnell unterwegs. Schnellster der 25 Jahre alte Fahrer eines PKW Audi mit 131 km/h.

