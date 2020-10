Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt in Altenhagen

Hagen (ots)

Eine Frau ist in der Nacht von Samstag und Sonntag in der Notaufnahme eines Hagener Krankenhauses vorstellig geworden und hat angegeben, von ihrem Mann am Kopf verletzt worden zu sein. Den alarmierten Polizisten berichtete sie von einem Streit zwischen ihr und ihrem Ehemann in der gemeinsamen Wohnung in Altenhagen, bei dem dieser ihr wegen einer nichtigen Meinungsverschiedenheit mehrfach mit den Fäusten vor den Kopf geschlagen habe. Sie gab weiterhin an, dass es in der Vergangenheit des Öfteren zu handfesten Auseinandersetzungen gekommen sei. Da die Frau starke Schmerzen im Gesicht verspürt hat, suchte sie ein Krankenhaus auf. Der Ehemann wurde der gemeinsamen Wohnung verwiesen und angezeigt. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. (ts)

