Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen der Polizei

Kaiserslautern / Sembach (ots)

Die Polizei hat am Montag und Dienstag im Stadtgebiet und in Sembach mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Schwerpunkt der Kontrollen am Montag war das Thema "Ablenkung", am Dienstag legten die Beamten ein besonderes Augenmerk auf die Ladung von Fahrzeugen.

Insgesamt sechs Autofahrer stellten die Ordnungshüter am Montagvormittag in der Eisenbahnstraße und Alex-Müller-Straße fest, die während mit der Fahrt mit dem Handy hantierten und vom Straßenverkehr abgelenkt waren. Sie müssen mit einem teuren Bußgeld und mindestens einem Punkt im Verkehrszentralregister rechnen. Drei Autofahrer waren nicht angeschnallt. Sie bezahlten ein Verwarnungsgeld.

In der Mainzer Straße und am Ortseingang von Sembach überprüften am Dienstag Einsatzkräfte die Ladung von Fahrzeugen. 19 Mal beanstandeten die Beamten die Ladungssicherung. Noch vor Ort mussten die Verantwortlichen nachbessern und ihre Ladung ordnungsgemäß sichern. Mit einem Verwarnungsgeld kamen 18 Fahrzeugführer davon, gegen einen Lastwagenfahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell