POL-EL: Meppen - Mülltonnen in Brand

Polizei und Feuerwehr sind am Sonntagabend sowie in der Nacht zu Montag zu gleich drei Mülltonnenbränden alarmiert worden. Bislang unbekannte Täter hatten zunächst gegen 18.20 Uhr an der Fillastraße den Inhalt eines Müllcontainers angezündet. Dabei wurden ein dort abgestellter PKW-Anhänger sowie die Fensterscheibe eines angrenzenden Gebäudes beschädigt.

Kurz nach Mitternacht kam es in der Windhorststraße, gegen 00.35 Uhr in der Bokeloher Straße zu zwei weiteren Bränden. Hier zündeten die Täte jeweils eine Mülltonne an.

Die Höhe der entstandenen Gesamtschäden ist bislang nicht bekannt. Bereits am Freitag war es gegen 21.30 Uhr in der Fillastraße an andere Stelle zu dem Brand einer Mülltonne gekommen.

Die Polizei prüft nun ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

