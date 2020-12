Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Mann verstirbt nach Unfall

HarenHaren (ots)

Am Montag kam es auf der Forststraße in Haren zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 60-Jähriger wurde dabei tödlich verletzt. Der Mann war gegen 6.45 Uhr mit seinem Transporter in Richtung Haren unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Transporter geriert in Brand und wurde von der Feuerwehr Haren gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell