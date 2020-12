Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herbrum - Zeugen nach Unfall gesucht

HerbrumHerbrum (ots)

Am Freitagabend ist es auf der B70 in Herbrum zu einem Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer eines Sattelzuges war gegen 18.45 Uhr in Richtung Papenburg unterwegs, als ihm im dortigen Kurvenverlauf ein PKW auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Die Fahrzeuge kollidierten seitlich miteinander. Der unbekannte Fahrer des grauen bzw. dunklen VW fuhr anschließend davon. Der LKW wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt. Auch der VW dürfte stark beschädigt worden sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9460 in Verbindung zu setzen.

