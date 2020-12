Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in Halle

FrerenFreren (ots)

In der Nacht zu Sonntag sind bislang unbekannte Täter in eine Halle an der Lünsfelder Straße eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlangten sie kein Diebesgut. Bereits in der Nacht zum 9.November war es dort zu einem Einbruch gekommen.

Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902)949620 entgegen.

