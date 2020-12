POL-EL: Wietmarschen - Pärchen tatverdächtig, Polizei sucht Unfallzeugen

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

In der Nacht zu Samstag kam es an der A31 im Bereich der Anschlussstelle Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 1 Uhr verlor ein bislang unbekannter Autofahrer beim Auffahren auf die Autobahn in Richtung Süden die Kontrolle über seine graue Mercedes E-Klasse. Vermutlich war er deutlich zu schnell unterwegs. Er fuhr über eine Verkehrsinsel und stieß gegen ein Vorfahrt-Schild. Der Fahrer ließ das stark beschädigte Auto zurück und flüchtete vom Unfallort. Beamte der Autobahnpolizei Lingen konnten in der Folge die möglichen Unfallverursacher ermitteln. Das tatverdächtige Pärchen wurde gegen 2.45 Uhr im Nordhorner Ortsteil Klausheide angetroffen und kontrolliert. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ordnete Blutproben bei beiden Personen und die Beschlagnahme ihrer Führerscheine an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)87715 bei der Autobahnpolizei Lingen zu melden.

