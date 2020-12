POL-EL: Emlichheim - Ein Verletzter bei Küchenbrand

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Am Samstagnachmittag ist es am Volzeler Mühlenweg zu einem Küchenbrand gekommen. Die Bewohner hatten gegen 16.20 Uhr einen Topf mit Kerzenwachs auf dem eingeschalteten Herd vergessen. Das Wachs entzündete sich und setzte umliegende Teile der Küche in Brand. Ein Ersthelfer löschte die Flammen und erlitt dabei eine leichte Rauchgasvergiftung. Der Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

