Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Unfall auf B 14

Fellbach: (ots)

Ein 43-jähriger Fahrer eines Klein-Lkw befuhr am Freitag gegen 1.20 Uhr die B 14 in Richtung Stuttgart. Nach dem Kappelbergtunnel kam er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab, überfuhr den Grünstreifen und prallte gegen ein Verkehrszeichen und eine Notrufsäule. Der Fiat Scudo überschlug sich und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der 43-Jährige leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Der Lkw wurde abgeschleppt.

