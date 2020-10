Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Stühlingen: Verkehrsunfall mit drei Verletzten unter Beteiligung eines Streifenwagens

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut, Stühlingen, K6599

Am Sonntag, 04.10.2020, gegen 10.00 h, befuhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Waldshut-Tiengen wegen eines Alarms mit Sondersignal die K6599 von Mauchen kommend in Richtung L 169. In einer Rechtskurve kam der Streifenwagen nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mazda zusammen.

Der 69 Jahre alte Mazda-Lenker wurde in seinem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem er von der Feuerwehr Stühlingen aus dem Fahrzeug gerettet wurde, wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik im Umland verbracht. Die beiden Polizeibeamten, ein 28-jähriger und ein 20 Jahre alter Mann, wurden durch den Unfall ebenfalls verletzt und durch den Rettungsdienst in umliegende Kliniken verbracht.

Der entstandene Sachschaden liegt bei über 50000 Euro. Während den Rettungs- und Bergemaßnahmen war die Kreisstraße gesperrt.

Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurde durch die Verkehrspolizei übernommen.

