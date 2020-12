Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Verkehrsunfallflucht

WesterkappelnWesterkappeln (ots)

Am Donnerstag (17.12.) wurde an der Herrstraße 2 ein Fahrzeug durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Der graue Skoda Octavia war in der Zeit von 10.40 Uhr bis 11.20 Uhr auf dem Parkplatz des Supermarktes Lidl abgestellt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw seitlich hinten links beschädigt. Die Art der Beschädigungen lassen den Schluss zu, dass sie von einem Einkaufswagen stammen. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Die Beamten suchen Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591-4315.

