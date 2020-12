Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Werkzeuge aus Firmen-Transporter gestohlen

TecklenburgTecklenburg (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (17.12.2020) gegen 05.30 Uhr an der Dorfstraße einen Handwerker-Transporter aufgebrochen. Sie entwendeten aus dem VW Werkzeuge im Wert eines viertstelligen Eurobetrags. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich über das Schloss der Hecktür Zugang zum Transporter. Eine Zeugin hat zur Tatzeit beobachtet, wie eine Person weglief und an der nahe gelegenen Bushaltestelle in ein Fahrzeug stieg. Nähere Angaben zu der flüchtenden Person gibt es nicht und damit auch keine weiteren Hinweise auf den oder die Täter. Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

