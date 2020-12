Polizei Steinfurt

POL-ST: Mettingen, 19-Jährige bei Unfall schwer verletzt, Vollsperrung der Schwarzen Straße

MettingenMettingen (ots)

Auf der Schwarzen Straße hat es am frühen Donnerstagmorgen (17.12.2020) gegen 06.00 Uhr einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Mettingen kollidierte mit dem Auflieger eines Lkws und wurde dabei schwer verletzt. Sie musste von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Die Schwarze Straße musste an der Unfallörtlichkeit in beide Richtungen voll gesperrt werden. Der 33-jährige Lkw-Fahrer war zunächst auf der Schwarzen Straße von Ibbenbüren in Richtung Mettingen unterwegs. Ersten Erkenntnissen zufolge bemerkte er, dass er in die falsche Richtung fuhr und wollte wenden. Für das Wendemanöver fuhr er rückwärts in die Straße Mettinger Grenze. Während des Manövers stand er quer auf der Schwarzen Straße. In dem Moment kam die 19-jährige Mettingerin mit ihrem VW Polo angefahren. Sie war von Mettingen in Richtung Ibbenbüren unterwegs. Sie sah offenbar aufgrund der schwierigen Lichtverhältnisse den wendenden Lkw zu spät, prallte gegen den Laster und geriet mit ihrem Auto unter den Auflieger. Nach einer Erstversorgung wurde die junge Frau mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Die Bergung des Lkw gestaltete sich schwierig und zog sich über mehrere Stunden hin. Die Sperrung konnte schließlich gegen 12.40 Uhr aufgehoben werden.

