Polizei Paderborn

POL-PB: Bei Auffahrunfall verletzt - B68 gesperrt

Borchen-DörenhagenBorchen-Dörenhagen (ots)

(mb) Bei einem Auffahrunfall auf der B68 bei Borchen-Dörenhagen ist eine Autofahrerin am Donnerstag verletzt worden.

Eine Fiat-Panda-Fahrerin (56) fuhr gegen 11.35 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Paderborn. Sie beabsichtigte, nach links in die Eggestraße einzubiegen und bremste. Ein hinter dem Panda fahrender 46-jähriger Opel-Vivaro-Fahrer prallte auf das Heck des Kleinwagens, der dadurch um 180 Grad herum geschleudert wurde und auf der Gegenfahrbahn mit Totalschaden liegen blieb. Die Pandafahrerin erlitt leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Vivaro-Fahrer blieb unverletzt. Auch sein Kleinbus wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Die B68 war im Bereich der Unfallstelle über eine Stunde gesperrt.

