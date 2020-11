Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Verletzte bei Unfall auf Querweg

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Beim Zusammenstoß zweier Pkw auf dem Querweg sind am Mittwoch drei Autoinsassen teils schwer verletzt worden.

Gegen 09.15 Uhr fuhr ein 73-jähriger Skoda-Yeti-Fahrer auf dem Querweg von Schloß Hamborn in Richtung Paderborn. Kurz vor der Einmündung Wegelange verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und driftete nach links gegen einen in Richtung Schloß Hamborn am Fahrbahnrand stehenden Citroen C8, in dem ein 43-jähriger Fahrer mit seinem 5-jährigen Sohn saß. Durch den Anstoß schleuderte der Skoda nach rechts durch eine Hecke und landete mit Totalschaden auf einem Acker. Der 73-jährige Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Vater und Sohn im Citroen erlitten leichte Verletzungen. Mit zwei Rettungswagen wurden die Verletzten in Krankenhäuser gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell