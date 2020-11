Polizei Paderborn

POL-PB: Falsche Polizisten schockieren mit schweren Verkehrsunfällen

Kreis PaderbornKreis Paderborn (ots)

(mb) Die Paderborner Polizei warnt aktuell vor betrügerischen Anrufen angeblicher Polizeibeamter. Neben der bekannten Masche mit festgenommenen Einbrechern schockieren die Täter ihre Opfer mit erfunden Verkehrsunfällen. Sie behaupten, der Sohn, die Tochter oder das Enkelkind sei in einen Verkehrsunfall verwickelt und schwer verletzt oder gar tödlich verunglückt. Für Krankenhaus oder Bestatter werden hohe Geldsummen verlangt - auch um "von einer Anzeige abzusehen". Die Angerufenen sollen mit niemanden über die Angelegenheit sprechen. Seit Dienstagabend laufen die Betrugsversuche. Vermeintliche Opfer meldeten sich aus Büren, Bad Lippspringe und Borchen. Vermutlich sind auch andere Orte von der betrügerischen Anrufserie betroffen. Bislang ist kein Fall bekannt geworden, bei dem Geld an die Täter übergeben worden ist. Die Betrugsmaschen am Telefon sind vielfällig. Ob Falsche Polizisten oder falsche Enkel oder andere kriminelle Tricks die Täter wollen immer das gleiche - das Geld ihrer Opfer! Sie setzten die Angerufenen und Druck und machen Angst. Deswegen rät die Polizei:

- Seien Sie immer vorsichtig, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Wichtig ist, dass Sie tatsächlich den Hörer auflegen! - Wenden Sie sich umgehend an eine Person Ihres Vertrauens - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110!

Weitere Informationen im Internet:

https://polizei.nrw/artikel/trickbetrueger-zocken-immer-mehr-aeltere-menschen-ab

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

