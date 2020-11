Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Wohnhaus in Haaren

Bad-WünnenbergBad-Wünnenberg (ots)

(md) Am gestrigen Mittwoch (04.11.) drangen zwischen 7:30 Uhr und 13:45 Uhr unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Bad Wünnenberg-Haaren am Eichenweg ein. Die Bewohner waren zu der Zeit nicht zu Hause.

Der oder die Täter verschafften sich Zugang in das Haus, indem sie zunächst an der Tür zum Wintergarten hebelten. Anschließend schlugen sie die Scheibe der Tür ein. Durch das Loch in der Scheibe gelangten die Täter in das Wohnhaus.

Die Täter durchwühlten Schränke und Kommoden im Schlafzimmer und verließen das Haus wieder durch das Loch in der Scheibe.

Bisher konnten die Geschädigten nicht feststellen, ob etwas gestohlen wurde.

Die Polizei fragt nun:

Wer kann Angaben zum Tathergang machen? Wer hat zu der fraglichen Zeit verdächtige Personen und Fahrzeuge in der Nähe oder direkt am Haus beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

Bei aktuell verdächtigen Beobachtungen in Wohngebieten sollte die Polizei unverzüglich über den Notruf 110 informiert werden.

Informationen zum Einbruchschutz hat die Polizei im Internet eingestellt: https://polizei.nrw/wohnungseinbruch

Persönliche Beratungstermine mit dem Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz der Kreispolizeibehörde Paderborn können telefonisch unter der Rufnummer 05251/306-3900 oder per Email an: Kriminalitaetsvorbeugung.paderborn@polizei.nrw.de

