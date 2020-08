Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannte lösten Radmuttern - Polizei sucht Zeugen

Neuss-Furth-Mitte (ots)

Am späten Dienstagabend (18.8.) meldete ein 20-jähriger Neusser der Polizei, dass offenbar Radschrauben seines Opels gelockert worden waren. Der Neusser bemerkte dies nach Fahrtantritt am Dienstagmorgen (18.8.) und meldete es per Online-Anzeige den Ordnungshütern. Der vermutliche Tatzeitraum liegt zwischen Montag (17.8.) und Dienstag (18.8.), in der Zeit von 18:45 Uhr bis 7:30 Uhr. Der champagnerfarbenen Astra stand an der Straße "Buschhausen" im Stadtteil Furth-Mitte.

Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und wendet sich nun an die Bevölkerung. Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen an der Straße "Buschhausen" gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden.

Alle wichtigen Infos zum Thema "Online-Anzeige" finden Sie auf der folgenden Internetseite: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

