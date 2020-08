Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wohnungseinbrüche in Dormagen und Kaarst - Wer hat etwas beobachtet?

Dormagen/Kaarst (ots)

Einbrecher trieben ihr Unwesen in Dormagen und Kaarst. In Dormagen verschafften sich Unbekannte in der Zeit von Montag (17.08.), gegen 19:30 Uhr, und Dienstag (18.08.), gegen 19:30 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Heideweg in Dormagen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie durch das Einschlagen einer Scheibe an der zum Garten hin gelegenen Tür ins Innere des Hauses. Dort untersuchten sie die Räume nach Wertgegenständen und entkamen unerkannt. Die Höhe der Beute wird noch ermittelt.

Zwischen Montag (17.08.), 12 Uhr, und Dienstag (18.08.), gegen 20:15 Uhr, geriet ein Wohnhaus an der Mittelstraße in Kaarst ins Visier von Langfingern. Der oder die Tatverdächtigen öffneten augenscheinlich gewaltsam die Nebeneingangstür des Gebäudes und entwendeten aus den dahinterliegenden Räumen Elektrowerkzeuge sowie einen Werkzeugkoffer.

Das Kriminalkommissariat 14 hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer in den genannten Zeiträumen in Dormagen an der Straße "Heideweg" beziehungsweise in Kaarst am Mittelweg etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

