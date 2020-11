Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Einbruch in Baucontainer++

OldenburgOldenburg (ots)

In der Zeit von Freitag, den 13.11.2020, 16:30 Uhr bis Samstag, den 14.11.2020, 07:00 Uhr, kam es auf der Baustelle an der Nordmoslesfehner Straße /Hundsmühler Straße zu einem Einbruch in zwei Baucontainern. Unbekannte Täter haben insgesamt vier Türen an den verschlossenen Containern aufgehebelt und diverse Werkzeuge, Maschinen und Baumaterialien im fünfstelligen Wert entwendet. Es lässt sich vermuten, dass zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug bereitstand, womit der oder die Täter unerkannt flüchten konnten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Oldenburg unter 0441/790-4115 zu melden.

