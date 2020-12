Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Hinterräder lösen sich von Lastwagen-Achse 11.12.20

RadolfzellRadolfzell (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache haben sich am Freitagnachmittag die Zwillingsräder an der Hinterachse eines Siebeneinhalbtonners gelöst. Der 40 Jahre alte Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Er war mit seinem Laster auf der B 34 in Richtung Radolfzell unterwegs, als der Defekt zwischen Stahrigen und Güttingen auftrat. Auf einer Sperrfläche konnte er den Lastwagen, der auf eine Spedition aus dem Kreis Böblingen zugelassen ist, sicher zum Stehen bringen. Fremdschaden entstand nicht. Mit einem Spezialfahrzeug musste das Pannenfahrzeug geborgen werden.

