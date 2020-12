Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen

Landkreis Tuttlingen) Korrektur zur vorhin veröffentlichten Pressemitteilung: Unbekannter tötet Katze - Zeugen gesucht (09.12.2020)

WurmlingenWurmlingen (ots)

Bezugnehmend auf die um 11.33 Uhr veröffentlichte Pressemeldung wurde die getöteten Katze bereits Sonntagnacht tot aufgefunden.

Ursprünglicher Text:

Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch in der Kreutzerstraße eine Katze getötet und diese enthauptet auf das Grundstück des Geschädigten abgelegt. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass in dieser Wohngegend innerhalb des letzten Jahres mehrere Tiere, meist jedoch Katzen, verletzt wurden oder sogar ganz verschwanden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

