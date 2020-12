Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, L 191, Landkreis Konstanz) Ins Schleudern geraten und mit dem Auto überschlagen - 30.000 Euro Schaden an einem Volvo

Singen am Hohentwiel, L 191, Landkreis KonstanzSingen am Hohentwiel, L 191, Landkreis Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags hat sich eine Volvo-Fahrerin mit ihrem Auto zwischen Mühlhausen-Ehingen und Singen auf der Landesstraße 191 überschlagen. Die 39-jährige Frau war gegen 05.50 Uhr - von Mühlhausen-Ehingen her kommend - auf der L 191 in Richtung Singen unterwegs. In einer Linkskurve am Ende des zweispurigen Verlaufs der L 191 geriet der Volvo der Frau ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr der Volvo eine Wiese und überschlug sich schließlich an einem Schräghang. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte die Autofahrerin vorsorglich zur Untersuchung in die Klinik. Nach ersten Erkenntnissen hatte die 39-Jährige Glück und blieb vermutlich unverletzt. Die Bergung des erheblich beschädigten Autos übernahm ein Abschleppdienst.

