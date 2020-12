Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel) Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt (10.12.2020)

Singen am Hohentwiel, Landkreis KonstanzSingen am Hohentwiel, Landkreis Konstanz (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der am Donnerstagnachmittag auf der Rielasinger Straße passiert ist, hat sich eine Autofahrerin leicht Verletzungen zugezogen. Die 39-jährige Frau musste gegen 15.20 Uhr an einer Ampel im Bereich der Rielasinger Straße 86 verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 29-jährige Autofahrerin reagierte zu spät und prallte mit ihrem Wagen in das Heck des vor ihr zum Halten gekommenen Wagens. Bei dem Unfall wurde die 39-Jährige leicht verletzt und musste mit einer eintreffenden Rettungswagenbesatzung zur weiteren Behandlung in die Singener Klinik gebracht werden. Die mit mehreren hundert Euro beschädigten beiden Autos blieben fahrbereit.

