Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen - Singen, B 34/L 223, Landkreis Konstanz) Unfall beim Linksabbiegen fordert 8.000 Euro Schaden

Steißlingen - Singen, B 34/L 223, Landkreis KonstanzSteißlingen - Singen, B 34/L 223, Landkreis Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro ist es am Dienstagabend, gegen 17.45 Uhr, an der Anschlussstelle Singen/Steißlingen zur Bundesstraße 33 gekommen. Eine 51-jähriger Fahrerin eines Mercedes der C-Klasse war - von Singen kommend - auf der B 34 unterwegs und wollte an der Anschlussstelle nach links abbiegen, um auf die B 33 in Richtung Autobahnkreuz Hegau aufzufahren. Hierzu ordnete sich die Frau hinter einem anderen Wagen auf der vorhandenen Linksabbiegespur ein. Zeitgleich näherten sich ein Punto aus Richtung Steißlingen auf der L 223 der Anschlussstelle. Vermutlich abgelenkt durch das Abbiegen des vor ihr befindlichen Wagens achtete die 51-Jährige nicht mehr auf den nahenden Gegenverkehr und stieß in der Folge beim Abbiegen mit dem entgegenkommenden Punto zusammen. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell