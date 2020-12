Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Beuren am Ried, Landkreis Konstanz) Opferstock in der St. Wendelin Kirche aufgebrochen und Bargeld entwendet (07. - 10.12.2020)

Tengen - Beuren am Ried, Landkreis KonstanzTengen - Beuren am Ried, Landkreis Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Montag bis Donnerstag hat ein unbekannter Täter einen Opferstock in der St. Wendelin Kirche in Beuren am Ried aufgebrochen. Hierbei erbeutete der Täter gerade einmal rund vier Euro Bargeld, richtete aber im Gegenzug etwa 200 Euro Sachschaden an. Die Polizei Engen (07733 9409-0) ermittelt nun wegen der Tat und bittet um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell