PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Dreister Dieb entwendet Klein-Lkw - Zeugenaufruf

Bad SchwalbachBad Schwalbach (ots)

Am frühen Samstagmorgen, gegen 07:15 Uhr, entwendete ein dreister Dieb in Idstein einen kurzfristig abgestellten Klein-Lkw. Der Fahrer eines silbernen Mercedes Vito war im Rahmen seiner Arbeitstätigkeit auf Kontrollgang und lies den Dienstwagen unverschlossen und mit Zündschlüssel auf dem Parkplatz der Pestalozzi-Schule zurück. Diesen Umstand machte sich sogleich ein bislang unbekannter Täter zu Nutze und fuhr mit dem Fahrzeug in Richtung Wörsdorf davon. Eine Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang ergebnislos.

Es handelt sich um einen silbernen Mercedes Vito, mit dem Kennzeichen LM-TI 200 und trägt die blaue Aufschrift "Hausmeisterservice Timo Irmer". Weitere Auffälligkeiten: Abblendlicht links sowie Abblend- und Standlicht rechts defekt.

Zeugenhinweise oder sachdienliche Hinweise zum Auffinden des Lkw werden bei der Polizeistation Idstein unter Tel.: 06126 93940 erbeten.

Bischoff, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell